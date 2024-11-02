  1. İran
2 Kas 2024 15:29

İran'da yarın ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlenecek

İran'da yarın ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlenecek

İran genelinde yarın Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle ABD karşıtı protesto gösterisi düzenlenecek.

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Söz konusu gün "13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adı altında her yıl İran'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu sene ''Amerika Dünyada Şer Ekseni'' sloganıyla ülke genelinde düzenlenecek törenler yarın Pazar Günü saat 09.30'da başlayacak.

News ID 1921448

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