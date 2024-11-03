İran Meclis Başkanı Galibaf İspanya'ya başsağlığı diledi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bir mesajda, İspanya'da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Galibaf mesajda, bu ülkede etkili olan sel ve fırtınada can kayıplardan dolayı İspanya halkına ve yetkililerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!

İspanya'da 29 Ekim'de özellikle ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinde büyük zarara neden olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e çıkarken, halen çok sayıda kayıp olduğu belirtiliyor.

Valensiya'da mevcut durumda polis, itfaiye, asker ve sivil yardım kuruluşundan toplam 17 bin 500 kişi arama, kurtarma ve temizlik çalışmalarına katılıyor.

Ayrıca Valensiya'da felaketten etkilenmeyen yerlerdeki halk büyük bir dayanışma örneği gösterdi.