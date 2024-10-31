İran'dan İspanya'ya başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İspanya'da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bekayi, bu ülkede etkili olan sel ve fırtınada can kayıplardan dolayı İspanya halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!

İspanya'da iki gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına, ülkeyi derin bir krize sürükledi. Yetkililer, ölü sayısının 95'e ulaştığını ve 1.200'den fazla kişinin mahsur kaldığını duyurdu

Valensiya Bölge Başkanı Carlos Mazon, sel nedeniyle birçok kişinin ulaşılamaz bölgelerde izole kaldığını belirterek kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yaşanan kayıplar nedeniyle İspanya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etti ve vatandaşların evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti.