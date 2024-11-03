  1. İran
3 Kas 2024 12:30

İran ve Azerbaycan ortak arama kurtarma tatbikatı yapacak

İran ve Azerbaycan ortak arama kurtarma tatbikatı yapacak

İran ile Azerbaycan’ın yarın Hazar Denizi'nde ortak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştireceği açıklandı.

İran Ordusu halkla ilişkiler bölümünden yapılan açıklamada, İran ile Azerbaycan’ın Hazar Denizi'nde ortak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştireceği belirtildi.

İran ile Azerbaycan’ın ortak arama kurtarma tatbikatı “AZIREX2024” adı altında barış ve dostluk için işbirliği sloganıyla yarın gerçekleştirilecek.

Bu tatbikatın yapılmasının amacı, bölgede sürdürülebilir kolektif güvenliğin ve temellerinin sağlamlaştırılması ve katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliğinin genişletilmesinin yanı sıra, bu ülkelerin barış ve dostluğa ve deniz güvenliğine ortak destek yönündeki iyi niyet ve yeteneklerini göstermektir.

News ID 1921474

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler