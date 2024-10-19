  1. İran
19 Eki 2024 13:47

İran'da IMEX 2024 deniz tatbikatı başladı

İran'da IMEX 2024 deniz tatbikatı başladı

Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'nun (IONS) 2024 yılındaki deniz tatbikatı IMEX İran'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

IMEX 2024 deniz tatbikatları  Sözcüsü Amiral Mustafa Taciddini basına yaptığı açıklamada, tatbikatın İran Ordu Deniz Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Donanması, Umman, Suudi Arabistan, Hindistan, Tayland, Pakistan, Katar ve Bangladeş’in katılımıyla düzenlendiğini açıkladı. 

Amiral Taciddini söz konusu ortak deniz tatbikatına, Hint Okyanusu ülkelerinin bazı deniz kuvvetleri üye ve gözlemci olarak, bir kısmı ise deniz birlikleri göndererek katıldığını belitti.

Amiral Taciddini, tatbikatın "sürdürülebilir kolektif güvenliği pekiştirmeyi ve katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliği genişletmeyi" amaçladığını ifade etti.

Hindistan tarafından 2008 yılında başlatılan IONS, Kuzey Hint Okyanusu'ndaki güvenliği sağlamak için bölge ülkeleri deniz kuvvetleri arasında yakınlaşmayı attırmayı amaçlıyor.

İki yılda bir düzenlenen Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'nun İran da dahil 24 üyesi bulunuyor.

News ID 1921071

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