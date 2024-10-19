İran'da IMEX 2024 deniz tatbikatı başladı

IMEX 2024 deniz tatbikatları Sözcüsü Amiral Mustafa Taciddini basına yaptığı açıklamada, tatbikatın İran Ordu Deniz Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Donanması, Umman, Suudi Arabistan, Hindistan, Tayland, Pakistan, Katar ve Bangladeş’in katılımıyla düzenlendiğini açıkladı.

Amiral Taciddini söz konusu ortak deniz tatbikatına, Hint Okyanusu ülkelerinin bazı deniz kuvvetleri üye ve gözlemci olarak, bir kısmı ise deniz birlikleri göndererek katıldığını belitti.

Amiral Taciddini, tatbikatın "sürdürülebilir kolektif güvenliği pekiştirmeyi ve katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliği genişletmeyi" amaçladığını ifade etti.

Hindistan tarafından 2008 yılında başlatılan IONS, Kuzey Hint Okyanusu'ndaki güvenliği sağlamak için bölge ülkeleri deniz kuvvetleri arasında yakınlaşmayı attırmayı amaçlıyor.

İki yılda bir düzenlenen Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'nun İran da dahil 24 üyesi bulunuyor.