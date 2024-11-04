Azerbaycan gemileri Hazar Denizi’ne yanaştı

Azerbaycan ve İran deniz kuvvetlerinin bugün Hazar Denizi'nde ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

İran ile Azerbaycan’ın ortak arama kurtarma tatbikatı “AZIREX2024” adı altında barış ve dostluk için işbirliği sloganıyla gerçekleştirilecek.

Bu tatbikatın yapılmasının amacı, bölgede sürdürülebilir kolektif güvenliğin ve temellerinin sağlamlaştırılması ve katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliğinin genişletilmesinin yanı sıra, bu ülkelerin barış ve dostluğa ve deniz güvenliğine ortak destek yönündeki iyi niyet ve yeteneklerini göstermektir.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin G129 ve A640 gemileri, Hazar Denizi'nde ortak arama kurtarma tatbikatı yapmak üzere İran karasularına girdikten sonra Enzeli Limanı'na yanaştı.

AZIREX2024 tatbikatına, İran’dan da komuta gemisi olarak ‘Deyleman’, füze taşıyan savaş gemileri Seper, Peykan ve Cevşen, 212 AB helikopteri, Devrim Muhafızları Donanması'nın "Şehit Basir" adlı yüzen birimi ve deniz kuvvetlerinin yüzen ve uçan birimleri katılıyor.