İran Donanması deniz tatbikatına hazırlanıyor

Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'nun (IONS) 2024 yılındaki deniz tatbikatı IMEX'e İran ev sahipliği yapıyor.

Önümüzdeki günlerde Hint Okyanusu ülkelerinin katılmıyla yapılacak tatbikat, "sürdürülebilir kolektif güvenliği pekiştirmeyi ve katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliği genişletmeyi" amaçlıyor.

İran karasularına giren Rusya ve Umman savaş gemileri törenle karşılandı.

Rus komutan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''İran'la işbirliği yapmaya geldik. İran Deniz Kuvvetleri Rus Donanmasını bu tatbikata davet etti ve bunun her iki taraf için de yaralı olmasını umuyoruz.'' dedi.

Rusya, Suudi Arabistan, Tayland, Pakistan, Katar, Umman, Bangladeş ve Hindistan ülkelerinin temsilcileri de Bender Abbas Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Bu tatbikatta İran'dan Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Donanması katılacak.

Hindistan tarafından 2008 yılında başlatılan IONS, Kuzey Hint Okyanusu'ndaki güvenliği sağlamak için bölge ülkeleri deniz kuvvetleri arasında yakınlaşmayı attırmayı amaçlıyor.

İki yılda bir düzenlenen Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'nun İran da dahil 24 üyesi bulunuyor.