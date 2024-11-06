İrlanda'dan "Filistin büyükelçisini görevlendirilme" adımı

El-Cezire’nin haberine göre, İrlanda Salı günü ilk kez ülkede bir Filistin büyükelçisinin görevlendirilmesini onayladı.

Hükümet kaynakları, şu anda İrlanda’daki Filistin Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Ceylan Vehbe Abdülmecid'in bu yeni görevi üstleneceğini belirtti.

Geçtiğimiz mayıs ayında İrlanda, bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte Filistin’i resmi olarak tanıdı. Filistin ise geçen ekim ayında, İrlanda ile diplomatik ilişkilerini heyet seviyesinden büyükelçilik seviyesine çıkarmayı planladığını açıkladı ve şimdi İrlanda’da bir büyükelçi görevlendirdi.