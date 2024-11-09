Galant, Netanyahu’nun ofisindeki güvenlik güçleriyle tartıştı

İbranice yayın yapan Yediot Aharonot gazetesi, Binyamin Netanyahu'nun yakın çevresine dayanarak, dönemin Siyonist Rejim Savaş Bakanı Yoav Galant'ın, Aksa Tufanı Operasyonu’nun başlamasından sonraki günlerde Siyonist Rejim Başbakanlık ofisindeki güvenlik güçleriyle kavga ettiğini ortaya çıkardı.

Bu habere göre, Netanyahu’nun Tel Aviv'deki Savaş Bakanlığı binasında bulunan ofisindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, 12 Ekim 2023 tarihinde Galant'ın Netanyahu’nun ofisinden güvenlik kabinesi toplantısına katılmak üzere davet edildiği ve bu toplantının yerin altında yapılacağı belirtilmişken Savaş Bakanlığı binasına geldiği görülüyor.

Ancak Galant, toplantının bu binada değil, Netanyahu'nun ofisinde yapıldığını ve kendisinin ofise girişine izin verilmediğini fark edince, Netanyahu’nun ofisindeki güvenlik güçleriyle fiziksel bir kavgaya tutuşuyor.

Aharonot gazetesinin haberine göre, Netanyahu’nun bu davranışının, eski savaş bakanını kasıtlı olarak küçük düşürme amacı taşıdığı belirtiliyor.