İşgalci katiller Batı Şeria'da birçok bölgeye baskın düzenledi

İLKHA'nın haberine göre, Yerel kaynaklar, Filistinli direnişçilerin Cenin’in güneybatısındaki Ya’bed ve Caba’ beldelerine baskın düzenleyen işgalcileri el yapımı patlayıcıyla hedef aldığını bildirdi.

İşgalci katiller bu sabah erken saatlerde Nablus kentine baskın düzenledi. Nablus’un doğusundaki Asker Kampı’na da baskın düzenleyen işgalcilerle Filistinliler arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

İşgalci katillerin baskın düzenlediği Tulkerem’de bir evi kuşatma altına aldığı ifade edildi. Filistinli direnişçiler, kampa baskın düzenleyen işgalcilere ateş açtığı belirtildi.

İşgalci katiller bu sabah erken saatlerde Ramallah’ın kuzeyindeki Kuber beldesine baskın düzenledi ve bir araca ateş açtı.

Ayrıca işgalci katiller, Ramallah’ın kuzeyindeki Birzeit beldesine de baskın düzenledi. İşgalci katiller El-Halil’de Filistinli bir grup genci darp etti ve gençlerden biri başından yaralandı. İşgalciler El-Halil’e bağlı Dura kentinin güneyindeki Tabka köyüne baskın düzenleyerek bazı gençleri alıkoyduğu ve köy yakınlarındaki askeri gözetleme kulesine götürdüğü kaydedildi.

Bu sabah erken saatlerde Kudüs’ün kuzeydoğusundaki Aneta beldesine baskın düzenleyen işgalciler, Filistinlilerin evlerine doğru ses bombası ve göz yaşartıcı bomba attı.