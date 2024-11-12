Türkiye, Galler maçı hazırlıklarına devam ediyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım’da oynayacağı Galler maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen son idmanda, ay-yıldızlılar düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olurken, geri kalan bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.

Türkiye takımının son antrenmanı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan idmanda, oyuncular takım halinde pas çalışması ve taktiksel organizasyon üzerinde yoğunlaştı. Montella, Galler maçı öncesinde futbolcularına strateji ve oyun planlarını uygulama fırsatı verdi. Antrenman öncesinde ise Deniz Gül, Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Doğucan Haspolat’a hoş geldin karşılaması yapıldı.

A Milli Takım’da, Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle, Emirhan Topçu ise ateşi olduğu için antrenmana katılamadı. Hakan Çalhanoğlu ise tedbir amaçlı idmandan uzak kaldı. Ayrıca, seyahat planlamalarının yetişememesi nedeniyle dün yapılan çalışmaya katılamayan Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Orkun Kökçü ve Altay Bayındır, bugün yapılan antrenmanda yer aldı.