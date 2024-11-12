HÜDA PAR: Asgari ücret en az 30 bin TL olmalı!

TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, asgari ücret ile ilgili partisinin önerisini kamuoyuyla resmen paylaştı.

Açıklamalarında; bahis oynattıkları gerekçesiyle aralarında bazı medyatik isimlerin de olduğu onlarca kişinin gözaltına alınmasını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin konserlere harcadığı onlarca milyon liralık para ve belirlenecek olan yeniden değerleme oranlarına dair değerlendirmelerde bulunan Ramanlı, 2025 yılı için asgari ücretin de en az 30 bin TL olması gerektiğini ifade etti.

"Kumardan vergi alınıyor diye, o helal-meşru olmaz"

"Bu bahis oynatanların gözaltına alınması, haklarında yasal işlem başlatılması ile ilgili elbette birkaç kelam etmek gerekiyor." diyerek sözlerine başlayan Ramanlı, "Öncelikle bizim kendimize şunu itiraf etmemiz gerekiyor; kumarın yasalı, yasadışısı olmaz. Kumardan vergi alınıyor diye o helal olmaz. Bizim fabrika ayarlarımıza bir an önce dönmemiz gerek. Sırf vergisini vermedi diye ya da tersinden söyleyelim vergisi verildi diye haram olan bir şey, suç olan bir şey meşru olmaz, yasal olmaz. Devletin, hükümetin, yetkili bütün organların; toplumun ahlaki çöküntüsünde önemli rol oynayan bu türden alışkanlıklara karşı mücadele sergilemesi gerekirken, bunların önüne set çekmesi gerekirken görüyoruz ki bu kötü alışkanlıklar vergilendirilerek meşru kabul ediliyor. Gayrimeşru bir alışkanlığın, haram bir paranın vergisini almakla millete hizmet edebileceğini mi zannediyorsunuz? Bizim öncelikle değerlerimizi yerli yerine oturtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. (İLKHA)