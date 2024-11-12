Siyonist Bakan: Zafer, 'İsrail' ordusunun sözlüğünden çıkarıldı

Siyonist rejimin kabinesinde yer alan ve Siyonist "Yahudi Gücü" partisinin üyesi olan Amihay Eliyahu, bu rejimin yenilgilerini itiraf etti.

Bu Siyonist bakan, yaptığı açıklamada, "Zafer kelimesi 'İsrail' ordusunun sözlüğünden çıkarıldı." dedi.

"Nahariya" belediye başkanı ise Hizbullah’ın bu işgal bölgesine yaptığı saldırılar hakkında, "Nahariya zor günler geçiriyor ve kuzey bölgeleri genel olarak birçok füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kalıyor." şeklinde konuştu.

Bu Siyonist yetkili, "Bu durum sona ermeli. Bu şekilde yaşamaya devam edemeyiz ve bu şartlar altında devam etme gücümüz yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Siyonist "Maariv" gazetesi, Hizbullah’ın bu ay başından bu yana işgal topraklarına 90 İHA gönderdiğini bildirdi.

Ayrıca, Siyonist rejim medyası, Hizbullah’ın bugün işgal topraklarının merkezine yönelik saldırılarına işaret ederek, "Hizbullah’ın füzeleri onlarca kilometre kat ederek merkezi bölgeye ulaştı ve 2 milyondan fazla İsrailliyi sığınaklara gönderdi." açıklamasını yaptı.