Irakçi'den ABD'ye "azami baskı" uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ikinci yönetiminde İran karşıtı politikalarına devam edeceğine ilişkin çıkan haberlere tepki gösterdi.

Irakçi paylaşımında, “Azami baskı politikasının ilk versiyonu kaçınılmaz olarak maksimum direnişle karşılaştı ve sonuçta ABD için maksimum yenilgiye yol açtı. Belge istiyor musunuz? Sadece bir örnek olarak, İran'ın barışçıl nükleer programının, sözde azami baskı politikasından önceki ve sonraki durumunu karşılaştırın” ifadesine yer verildi.

Irakçi ayrıca ABD’li devlet adamlarına şu tavsiyelerde bulundu:

“Daha iyi bir fikir maksimum rasyonelliği denemektir; bu herkesin yararınadır”