İstanbul’dan büyük göç dalgası

Yıllarca iş imkanların fazla olması nedeniyle göç çeken İstanbul, artık artan kira ve yaşam bedelleri nedeniyle göç veriyor.

Eylül 2024'te açlık sınırı 20.478 TL, yoksulluk sınırı 70.835 TL olmuşken, 17 bin 2 TL olan asgari ücretle yaşamaya çalışan İstanbullular, kiraların yükselişi, yaşam maliyetlerinin artışı, deprem riski sebebiyle İstanbul’dan vazgeçiyor. Göç dalgası her geçen gün daha da artıyor. İstanbul’dan göç alan şehirler ise Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa olarak sıralanıyor.

TÜİK verilerine göre 2019-2023 yılları arasında İstanbul’dan göç alan ilk 10 şehir sıralamasında son 4 yıldır Kocaeli ilk sırada. Kocaeli’ni Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa takip ediyor. Uzmanlara göre, vatandaşların bu illeri tercih etmelerinin en önemli sebebi ise İstanbul'a yakın olmaları. Tekirdağ sakin, Kocaeli otoyola yakın, Ankara ise depremden kaçış noktası olduğu gerekçesiyle seçiliyor.

4 yıldır listede yer alan Sakarya ve Antalya ise 2023 yılı göç verilerinde yer almazken, İstanbul'un her sene daha fazla göç verdiği raporlara da yansımış durumda.

İstanbul’un aldığı ve verdiği göç bilgilerinde yer alan illerin nüfus yoğunluğu incelendiğinde, megakentten yapılan göç nedeniyle son 3 yıldır nüfus yoğunluğunun düştüğü dikkat çekiyor.

İstanbul’un göç verdiği şehirler arasında yer alan Kocaeli, Tekirdağ ve Ankara’nın nüfus yoğunluğunun arttığı da verilerden yansıyor.

Haber Global'e konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, bu illere göç sebebinin İstanbul'a yakın olmasına bağladı. Aşa, göç eden vatandaşların, İstanbul'da aile bağı varsa yakın illeri seçtiğini söyledi. Aşa "İstanbul'a komşu kentlerdeki emlak fiyatları aşağı yukarı benzerlik arz ettiğinden, bunun çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Trafikten, depremden kaçış, sosyal sıkıntılar, bölgede kendine ait müstakil evi varsa bu da İstanbul'dan göç etme sebepleri arasında. Tekirdağ ilçeleri ise hem deniz kenarı hem de sakinliği ile tercih ediliyor" diye konuştu.

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, şehrin tercih edilmesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun etkisinin yüksek olduğunu belirtirken, şunları söyledi

"İstanbul'da bir ilçeden diğerine gitmek 2, 3 saat sürerken otoyolda İzmit-Akmeşe gişeleri mevcut. İstanbul'a göre köye yakın, imarlı, parselli, müstakil ev yapma imkanları var. Toprak fiyatları uygun, ulaşım rahat, trafik yok. Son zamanlarda merkez ilçelerde trafik yoğunluğu başladı ama Körfez, Akmeşe, Kandıra tarafları trafik anlamında sakin. Müşteri portföyünün yüzde 60'ı İstanbul'dan. Cumadan çıkıp pazardan dönecek şekilde kalan da çok. Kimi hayvan besliyor, kimi tarımla ilgileniyor."

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Yasemin Zaimoğlu da, göç çeken iller sıralamasının sanayileşmenin fazla, iş imkanlarının çok olduğu iller olduğunu dikkat çekerek "Bu verilere bakarak önümüzdeki senelerde de Kocaeli, Tekirdağ, Ankara, İzmir ve Bursa’nın listede varlığını sürdüreceğini ayrıca listede daha önceki yıllarda da bulunan Tokat ilinin listede varlığını devam ettirebileceği düşünülüyor. İstanbul’dan yapılan Muğla ve Antalya’ya göçün listede varlığını sürdürürken 2023 yılında listede bulunmaması da ayrıca dikkat çekmekte" değerlendirmesi yaptı.