Hizbullah, siyonist rejime ait iki İHA'yı geri püskürttü

Hizbullah’ın savaş bilgilendirme merkezi, dört ayrı bildiri yayımlayarak, Güney Lübnan ve işgal altındaki Filistin’deki işgalci askerlerin merkezine füze saldırısı düzenlendiğini ve işgal ordusuna ait iki Hermes insansız hava aracının bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bildirilerde şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Gazze Şeridi'nde direnen yiğit ve onurlu Filistin halkını desteklemek ve Lübnan ile halkını savunmak amacıyla İslami Direniş mücahitleri, bu sabah saat 05:00’te işgalci ordunun askerlerinin Doğu Marun el-Ras kasabası yakınındaki toplanma merkezine ağır bir füze saldırısı düzenledi."

Ayrıca, Hizbullah’ın hava savunma birimi mücahitleri bugün saat 12:05’te yerden havaya füze kullanarak işgalci rejime ait Hermes 450 model bir insansız hava aracıyla karşılaşarak onu Lübnan hava sahasından çıkmaya zorladı.

İslami Direniş güçleri saat 12:10’da yerden havaya bir füze ile işgalci ordunun Hermes 900 model bir insansız hava aracını da engelleyerek onu Lübnan hava sahasını terk etmeye mecbur bıraktı.

Hizbullah ayrıca saat 09:00’da işgal altındaki Kuzey Filistin’deki "Sa’sa" kasabasında bulunan Siyonist rejim askerlerinin toplanma merkezini füzelerle hedef aldı.