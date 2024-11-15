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15 Kas 2024 20:00

Hz. Yusuf rolünü canlandıran İranlı aktör Tunus'ta ödüllendirildi

Hz. Yusuf rolünü canlandıran İranlı aktör Tunus'ta ödüllendirildi

Tunus Ulusal Tiyatro Festivali'nin kapanış töreninde Hz Yusuf dizisinde Hz. Yusuf rolünü canlandıran İranlı aktör Mostafa Zamani'ye ''Takdir Ödülü'' verildi.

Tunus Ulusal Tiyatro Festivali'nin kapanış töreninde Hz Yusuf dizisinde Hz. Yusuf rolünü canlandıran İranlı aktör Mostafa Zamani'ye ''Takdir Ödülü'' verildi.

Kapanış töreninde Tunus Kültür Bakanı Hayat el-Kermazi de yer aldı.

Müslüman ve Arap ülkelerinde Hz. Yusuf rolüyle tanınan Mostafa Zamani, bu sene ikincisi düzenlenen Tunus Ulusal Tiyatro Festivali'ne ''Onur Konuğu'' olarak katılmıştı.

2008 yapımı dizi, Hazret-i Yusuf’un Kur’an-ı Kerim’de de geçen etkileyici ve dramatik hayat hikayesini anlatıyor.

Toplam 3 sezondan oluşan İran dizisi Türkiye'de de her ramazan aylarında kanal 7'de sürekli yayınlanmaktadır.

News ID 1921804

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