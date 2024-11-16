Hindistan'daki hastane yangınında 10 bebek öldü

Hindistan'da bir hastanenin yeni doğan bebeklerin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, bu yangın Uttar Pradeş eyaletinin "Jhansi" şehrindeki hastanede çıktı. Yangının hızla pediatri ve yenidoğan ünitesine yayıldığı belirtildi; 55 bebek bakım altındaydı.

Yerel yetkili Doktor Bimal Kumar Dubey, 45 bebeğin kurtarıldığını ve tedavi altına alındığını belirtti. Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılacağını açıkladı.

Edilen bilgiye göre, yangının başlamasından 30 dakika sonra söndürme ve kurtarma çalışmaları başladı. Ölen bebeklerin ebeveynlerinden biri, güvenlik alarmının hızlı devreye girmediğini, bunun sonucunda operasyonun yavaş ilerlediğini ve felakete yol açtığını ifade etti.

