İstanbul'da metro istasyonunda yangın

İstanbul Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı İstasyonu’nda sabah Saat 08.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, yolcular arasında paniğe neden oldu. Çalışmakta olan bir yürüyen merdiven aniden alev aldı.

Yürüyen merdivenden yükselen dumanlar, istasyonu kısa sürede kapladı. Yolcuların nefes almakta zorlandığı ve büyük panik yaşadığı bu anlar, istasyonun hızla boşaltılmasına yol açtı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, duman tahliyesi yapıldı.

İstasyonun kapanmasıyla birlikte, Yenikapı ve Vezneciler istasyonları arasında İETT tarafından ücretsiz ring seferleri düzenlendi. Metro İstanbul, yaşanan olayla ilgili olarak, ‘M2 Yenikapı-Hacıosman hattının Yenikapı İstasyonu geçici süreyle hizmet dışı bırakılmıştır. Seferler, Vezneciler-Hacıosman arasında devam etmektedir’ açıklamasını yaptı.

Yangının söndürülmesi ve gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmasının ardından, seferler normale döndü ve yolcuların kullanımına sunuldu.