Avustralya'da bir sinagog ateşe verildi

Sputnik’e göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in "nefret eylemi" diyerek kınadığı olayda yerel saatle sabaha karşı 04.00'te Melbourne'deki Adass İsrail sinagoguna iki şüpheli ateşe verdi. İçeride çok az sayıda kişinin bulunduğu ve yangın binayı sarmadan dışarı çıktıkları ifade edildi.

Sabah duası için sinagogda bulunan görgü tanıkları, iki kişinin 'yangın bombası' attıklarını ve 2 kişinin hafif yaralandığını belirtti. Polis yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını düşündüklerini ancak yine de soruşturma sonunda açıklama yapacaklarını ifade etti.

Victoria eyaleti itfaiyesi, yangın ihbarı sonrasında yerel saatle 04.18 civarında olay yerine geldiklerini ifade ederek "İtfaiyeciler olay yerine vardıklarında tek katlı, 30 metreye 20 metrelik binanın tamamen alevler içinde olduğunu gördü" açıklamasını yaptı.

Başbakan Albanese ise olayın "Açıkça toplumda korku yaratmayı amaçladığını" vurgulayarak "Antisemitizme karşı sıfır toleransım var" ifadelerini kullandı. Adass İsrail sinagogunun yönetiminde bulunan Benjamin Klein, 2 maskeli kişinin binanın içine yanıcı maddeler döktüğünü 'her şeyin çok hızlı geliştiğini' belirtti.