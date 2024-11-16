Erdoğan G20 liderler zirvesi için Brezilya'ya gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Altun, Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Altun, açıklaması şöyle:

"G20 Liderleri, zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."