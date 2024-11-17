Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya gitti

G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah Brezilya'ya gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.

Erdoğan önde gelen ülkelerin liderleriyle ikili görüşmelerde bulunarak, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan saldırılarına dikkat çekecek.

Dünyanın en büyük 19 ekonomisi ile Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği'ni bir araya getiren G20'nin Liderler Zirvesi, Pazartesi günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlıyor.

G20 kapsamında “Sosyal kapsayıcılık ile açlık ve yoksullukla mücadele”, “küresel yönetişim kurumlarının reformu” ve “sürdürülebilir kalkınma ve enerji” başlıklı üç oturum düzenlenecek.