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16 Kas 2024 15:00

Türkiye-Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye-Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bugün Galler ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile evinde karşılaşacak. A Milli Takım, Arda Güler'in sahada olacağı bu zorlu maçta galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri büyük merak konusu. Türkiye-Galler maçı, Arda Güler'in ilk 11'de yer alacağı bir mücadele olacak.

Türkiye-Galler maçı Kayseri'de

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. gruptaki 5. maçında Galler'i Kayseri'de konuk etmeye hazırlanıyor.

Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye takımı, son olarak İzlanda'yı deplasmanda 3-4'lük skorla mağlup etmişti.

Türkiye-Galler maçi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftası Türkiye Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
 

News ID 1921825

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