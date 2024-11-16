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16 Kas 2024 19:40

Pakistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda asker ölü

Pakistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda asker ölü

Pakistan'ın Belucistan bölgesinde orduya düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 askerin öldüğü açıklandı.

Pakistan polisi, silahlı kişilerin Cumartesi günü Pakistan'ın güneybatısında bir kontrol noktasına saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 7 askerin öldüğü, 18 askerin yaralandığı ifade edildi.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'nın yaklaşık 150 kilometre güneyindeki dağlık Kalat bölgesindeki Şah Merdan yerleşimi yakınlarında dün akşam saatlerinde başlayan saldırı, Pakistan ordusuna bağlı Serhad Birlikleri'ni hedef aldı. Saatlerce süren çatışmanın ardından yaralanan 18 asker bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

News ID 1921831

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