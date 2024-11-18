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18 Kas 2024 21:30

Lübnan'da şehit sayısı 3 bin 516'ya yükseldi

Lübnan'da şehit sayısı 3 bin 516'ya yükseldi

İşgalci İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 35 artarak 3 bin 516'ya çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 35 kişinin şehit olduğu, 143 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 902'si kadın ve çocuk, 212'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 516'ya, yaralı sayısının da 14 bin 929'a yükseldiği belirtildi.

İşgal ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

News ID 1921885

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