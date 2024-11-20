İran ve Fransa dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot dün akşam telefonda görüştü.

Bölgedeki gelişmlerin ele alındığı bu telefon görüşmesinde ayrıca Nükleer müzakerelere ilişkin son gelişmeler ve AB'nin İran yaptırımları görüşüldü.

Irakçi bu görüşmede, Avrupa ülkelerinin İran'a karşı yeni yaptırımları onaylama konusundaki haksız ve provokatif eylemlerini şiddetle eleştirdi.

Bakan Irakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a karşı yeni bir karar taslağı hazırladıklarını da şiddetle kınadı.

Irakçi, üç Avrupa ülkesinin bu hamlesinin, İran ile Ajans arasındaki ilişkilerde yaratılan olumlu atmosfere açıkça aykırı olduğu ve konuyu daha da karmaşık hale getireceğini söyledi.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırganlığının ve Gazze'de soykırımın devam ettiğine değinen Irakçi, herkesten ciddi bir eylemde bulunmasını talep etti.