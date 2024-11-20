Dışişleri Bakanı Irakçi, Putin'in özel temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İranlı yetkililerine görüşmek üzere Tahran'da gelen Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu ve Afrika işlerinden sorumlu özel temsilcisi Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Irakçi, İran’ın ikili ve çok taraflı alanlarda işbirliğini daha da güçlendirmek için kararlı olduğunu söyledi.

Irakçi daha önce Tahran'ı ziyaret eden Rus üst düzey ekonomik heyeti ile ilgili "Bu ziyaretin ikili ilişkileri daha da geliştirilmesine yardımcı olmasını temenni ediyorum"dedi.

Siyonist rejimin saldırgan eylemleri sonucunda Batı Asya bölgesinde ortaya çıkan güvensizlik ve istikrarsızlık durumuna da değinen Irakçi, çatışmaların kapsamının tüm bölgeye yayılmasına karşı uyarıda bulundu.

Irakçi ayrıca "ABD'nin Siyonist rejime verdiği kapsamlı siyasi ve askeri destek, Gazze ve Lübnan'daki savunmasız insanların katledilmesine neden oldu." ifadesini kullandı.

Bölgedeki kritik durum ve çatışmaların kapsamının artmasından duyduğu endişeyi dile getiren Bogdanov ise, Gazze ve Lübnan'daki savaşın derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bogdanov ülkesinin üst düzey ekonomik heyetinin Tahran'a yaptığı ziyarete ilişkin bir rapor sundu.