Katar Dışişleri Bakanı İran'ı ziyaret edecek

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin davetlisi olarak bugün (çarşamba günü)İran'ı ziyaret edecek.

Katar Dışişleri Bakanı Tahran ziyareti kapsamında Bakan Irakçi ile ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

Geçen Ağustos'ta da Tahran'ı ziyaret eden Al Sani, Irakçi ile bir araya gelmişti.

İki bakan, iş birliği ilişkileri ve bunları destekleme ve geliştirme yolları, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler, ateşkes anlaşması için arabuluculuk çabalarındaki son gelişmeler ve Orta Doğu'daki gerginlikler hakkında görüşmüştü.

İki taraf, işgal güçlerinin Filistinlilere karşı işlediği suçların, Gazze Şeridi'ndeki savaşın ve Batı Şeria'daki yerleşimciler tarafından uygulanan terörizmin, bölgeyi tırmanma risklerinden korumak için sonlandırılmasının önemini teyit etmişti.