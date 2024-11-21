Rusya'dan İran karşıtı karara ilişkin üç Avrupa ülkesine uyarı

Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran'a yönelik niyetlerine karşı uyarıda bulundu.

Ulyanov, sosyal medya hesabından"Guvernörler Konseyi'ndeki bazı Batılı liderler çok olumsuz sonuçlar doğuracak çok ciddi bir hata yapacaklar. Bunlar görünüşe göre diplomasiyi burakıp, gerilimin tırmanmasını bekliyorlar" mesajını paylaştı.

İran'ın nükleer programıyla ilgili Troika olarak bilinen üç Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya, yakın zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Sekreterliği'ne, siyasi güvence iddialarının yer aldığı ve Siyonistlerin sahte belgelerine dayandığı bir karar taslağı sundu. İran'dan kalan sorunları çözmek için gerekli ve acil önlemleri alması isteniyor.

Troika'nın karar taslağı, Guvernörler Konseyi toplantısının başlamasıyla eş zamanlı olarak üyelere ve ayrıca Konsey'e üye ülkelerden oluşan bir gruba dağıtıldı. Bazı ülkeler özellikle UAEA'nın, İran’ın Fordo Tesisi'nde yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum stoklarındaki artışı durdurmaya yönelik ön tedbirleri uygulamaya başladığına ilişkin sunduğu raopor nedeniyle, bu karara teddütle bakıyor.