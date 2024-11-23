ABD, İran’ın şartlarını kabul etmeli

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin özel temsilcisi Ali Laricani, İran-ABD müzakerelerinin şartları hakkında sosyal medya hesabı X üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Nükleer konuda ABD, önceki anlaşmayı (JCPOA) bozarak çekildi ve İran'ın zarar görmesine neden oldu.

İran zenginleştirmeye başladı ve saflık derecesini yüzde 60'ın üzerine çıkardı.

İki taraf da yeni bir durumla karşı karşıyadır. Eğer yeni ABD yetkilileri İran'ın nükleer meselesinde sadece nükleer silahlara karşı olduklarını söylüyorlarsa, bunun karşılığında İran'ın şartlarını Kabul etmeli. Bunun yanı sıra ajanstaki kararları gibi tek taraflı bir emir çıkarmak yerine, yeni bir anlaşmaya varılabilmesi için İran'ın gördüğü zararların tazmini de dahil olmak üzere gerekli tavizleri Kabul etmeli.”