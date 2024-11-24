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24 Kas 2024 15:30

Lübnanlı futbolcu Siyonist rejimin saldırısında şehit düştü

Lübnanlı futbolcu Siyonist rejimin saldırısında şehit düştü

Al-Tadamon Kulübü'nün genç futbol takımının Lübnanlı oyuncusu Hüseyin Harun, Siyonist rejimin Lübnan saldırılarında şehit düştü.

Lübnan Futbol Federasyonu, genç futbolcu Hüseyin Harun'un işgalci rejiminin Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit düştüğünü bildirdi. 

Lübnanlı futbolcunun yardım görevlisi olarak halkına yardım ederken şehit olduğu aktarıldı.

News ID 1922033

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