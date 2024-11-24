Lübnanlı futbolcu Siyonist rejimin saldırısında şehit düştü

Lübnan Futbol Federasyonu, genç futbolcu Hüseyin Harun'un işgalci rejiminin Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit düştüğünü bildirdi.
Lübnanlı futbolcunun yardım görevlisi olarak halkına yardım ederken şehit olduğu aktarıldı.
Al-Tadamon Kulübü'nün genç futbol takımının Lübnanlı oyuncusu Hüseyin Harun, Siyonist rejimin Lübnan saldırılarında şehit düştü.
Lübnan Futbol Federasyonu, genç futbolcu Hüseyin Harun'un işgalci rejiminin Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit düştüğünü bildirdi.
Lübnanlı futbolcunun yardım görevlisi olarak halkına yardım ederken şehit olduğu aktarıldı.
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