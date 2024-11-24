Ayetullah Hamanei'nin övdüğü kitapların yazarları onurlandırıldı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin övdüğü kitapların yazarları Tahran'daki Milad Kulesi salonunda düzenlenen ''Semavî Kalemler'' adlı törenle onurlandırıldı.

Tahran Belediye Başkanı Alirıza Zakani'nin de katıldığı törende Muhammed Rıza Sarşar; Gülali Babaei, Muhsin Mümini Şerif, Davud Amiriyan, Alirıza Fedevi, Seyyid Nasır Hüseynipur, Asger Kazımi, Vecih Samani, Mehbube Miracipur, Samane Khakbazan; Gülistan Cafariyan, Mahnaz Fattahi; Masume Sepehri; Fateme Dustkami; Masume Mirabutalebi, Rahim Mahdumi, Sabah Piri ve Said Alamiyan gibi yazarlar yer aldı.

Törende konuşan Zakani, Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin övdüğü kitaplara olan ilginin arttığını belirterek, ''Anıların kalıcı olması için kitap en iyi araçtır ve film ya da dizi haline gelen bir kitabın etkisi daha kalıcı olacaktır.'' dedi.

Zakani, İslam Devirmi Lideri'nin her zaman Kutsal Savunma dönemi (8 yıllık İran-Irak savaşı) ve İslam Devrimi olaylarıyla ilgili kitapların yayınlanması gerektiğine vurgu yaptığını hatırlattı.

Törenin sonunda Ayetullah Hamanei'nin övdüğü kitapların yazarları ödülle onurlandırıldı.