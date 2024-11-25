"İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı" iddiası

Ortadoğu'da tansiyon artarken, ABD merkezli haber sitesi Axios, İsrail ve Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşması sağlandığını iddia etti.

Siyonist üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre, taslak anlaşma, işgal güçlerinin güney Lübnan’dan çekilmesi ve Hizbullah’ın askeri teçhizatlarını Litani Nehri’nin kuzeyine taşımayı içeriyor. Anlaşmanın geçiş süreci ise yaklaşık 60 gün sürecek.

‘Ateşkes saatler içinde ilan edilecek’

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Busab Beyrut'ta Reuters'e yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail'e önerdiği ateşkesin uygulanmaya başlaması için “ciddi bir engel kalmadığını” söyledi.

Eş zamanlı olarak Lübnanlı bir yetkili de Beyrut'un Washington'dan anlaşmaya ilişkin bir duyurunun “birkaç saat içinde” yapılabileceğine dair bir mesaj aldığını belirtti.

Siyonist İsrail ordusu, 23 Eylül 2023'te Lübnan'ın güney kentlerine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine hava saldırıları başlatmıştı.

Soykırımcı İsrail rejiminin Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 3 bin 768'e yükseldi.