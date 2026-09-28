Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’yu Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.

