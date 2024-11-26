Gazze'de şehit sayısı 44 bin 249'ya yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne 417 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 14 kişinin şehit düştüğü, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli şehit sayısının 44 bin 249'a, yaralı sayısının da 104 bin 746'ya yükseldiği kaydedildi.