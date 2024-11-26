BM, Gazze'deki sel felaketine müdahale ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ortaklarıyla birlikte hafta sonu şiddetli yağıştan etkilenen yerinden edilmiş Gazzelilerin bulunduğu birçok bölgeye müdahale ettiklerini ve sel hasarını değerlendirdiklerini duyurdu.

Siyonist İsrail saldırıları ve açlıkla mücadele eden Gazze’deki Filistinlilerin çilesi, kış şartlarıyla daha da arttı.

Bölgeye mevsimin ilk yağmurunun yağmasıyla Gazze’de yerinden edilen ve çadırlara sığınan Filistinlilerin içinde bulundukları zorlu koşullar bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Filistinliler, hem yağmurdan korunmak hem de rüzgarla birleşen soğuk havayı az da olsa engellemek için bulabildikleri malzemelerle derme çatma çadırlarını onarmaya çalıştı.

Hiçbir altyapının olmadığı derme çatma çadırlardan oluşan yerleşim yerlerinin sokakları ise yağmurun ardından çamurla kaplandı.

Gazze’deki birçok bölgede çadırlar yağmur suları altında kaldı, çok sayıda çadır da şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.