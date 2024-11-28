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28 Kas 2024 08:53

Irakçi: İran'ın İsrail'e yanıt verme hakkı vardır

Irakçi: İran'ın İsrail'e yanıt verme hakkı vardır

İran Dışişleri Bakanı Irakçi, İran'ın İsrail'e yanıt verme hakkına sahip olduğunu, ancak bölgedeki gelişmeleri de dikkate aldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasına işaret ederek, "İran, Salı günü varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

Irakçi, sözlerine şöyle devam etti: "Tahran, İsrail rejiminin geçen ay İran'a yönelik hava saldırılarına tepki verme hakkını saklı tutmaktadır. Ancak bölgede, Lübnan'da sağlanan ateşkes anlaşması gibi başka gelişmeleri de göz önünde bulundurmaktadır. İran, Salı günü varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılamakta ve bu anlaşmanın kalıcı bir ateşkese yol açmasını ümit etmektedir."

News ID 1922124

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