Aliyev Ankara'daki TDT Zirvesi'ne katılmadı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin 13. zirvesi, Ankara’da Beştepe’de başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki zirve, “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasını taşıyor. Zirve öncesinde katılımı merak konusu olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ankara’ya gelmedi.
Ankara ile Bakü arasındaki ilişkiler, Azerbaycan okullarında yeni kıyafet kurallarının yürürlüğe girmesinin ardından gerginleşmişti. Azerbaycan Haber Ajansı (APA), 29 Ekim Perşembe günü Aliyev’in zirveye katılmayacağını duyurmuştu. Ajansa göre Aliyev, önceden belirli programı doğrultusunda FIFA U-15 Dünya Kupası’nın Bakü’deki kapanış programına katılacak.
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