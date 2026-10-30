İran: Hürmüz Boğazı'nda iki tanker durduruldu

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Tankerlerden biri Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, diğeri ise batısında, izin verilen güzergâhın dışında geçiş yapmaya çalıştıkları sırada kaza geçirdi. İki gemi de boğazın güney sularında durduruldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu tankerlerin tüm seyir ve konum belirleme sistemlerini kapattığı, ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz güzergâh üzerinden çıkmaya çalıştığı kaydedildi.

Yapılan çok sayıda telsiz uyarısına rağmen uyarıları dikkate almayan iki tankerin güvenli olmayan bölgeye girdiği ve bunun sonucunda kaza geçirdiği belirtilen açıklamada, gemilerin boğazın güney kıyılarında durdurulduğu ifade edildi.

Devrim Muhafızları, gemilerin durdurulması ve çıkan yangınların, ABD ordusunun kışkırtıcı eylemleri ile tankerlerin Hürmüz Boğazı’na ilişkin İran düzenlemelerini göz ardı etmesinden kaynaklandığını belirtti.