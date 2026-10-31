Almanya'dan İran’a müzakere çağrısı

Siyonist İsrail merkezli JFeed internet sitesinin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran ile müzakere yapılması ve Yemen ile Ukrayna’daki savaşların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Wadephul, “İran müzakere masasına oturmalı, Yemen'in saldırılarını durdurmalı ve Rusya da giderek artan saldırgan eylemlerine son vermeli” ifadelerini kullandı.

Alman Bakan daha önce yaptığı açıklamalarda da İran’ın diplomatik çözüm konusundaki ciddi iradesini göstermesi, azami taleplerinden vazgeçmesi ve müzakerelere katılması gerektiğini savunmuştu.

Wadephul ayrıca Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanmasına destek verdiklerini belirtmişti.

Almanya, son aylarda krizin temel nedenlerini dikkate almadan, Avrupa ülkeleri ve bölgesel müttefikleriyle birlikte Kızıldeniz, Fars Körfezi ve Karadeniz’deki deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamaya yönelik yeni diplomatik girişimler yürütmeye çalışıyor.

23 Ekim 2026’da Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının katılımıyla İstanbul’da sekizli bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı ve Karadeniz’de gerilimin azaltılmasına yönelik çözüm yolları ele alındı.

Wadephul, söz konusu toplantıda da Yemen’in saldırılarını durdurması ve İran’ın müzakerelere katılması çağrısında bulunmuş, Rusya’yı ise Karadeniz’de seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etmekle suçlamıştı.

Öte yandan haberde, ABD’nin İran topraklarına yönelik saldırıları, Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun Yemen’e yönelik saldırıları ve NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaşmasının Batı Asya ile Doğu Avrupa’daki gerilimi artıran etkenler olduğu ifade edildi.