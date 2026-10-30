Muhsin Rızai, Ayetullah Hamaney ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

İslam Devrimi Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Rızai, Ayetullah Hamaney’in çeşitli konulara tam anlamıyla hakim olmasının ülkenin yücelmesinin sırrı olduğunu belirtti.

Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İslam Devrimi Lideri’nin kültürel, askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal konulara tam anlamıyla hakim olmasının yanı sıra bilgeliğe dayalı güçlü liderliği ve vatandaşların sorunlarını çözme konusundaki derin hassasiyeti; ülkenin yücelmesine düşmanların ise hezimete uğramasına sebep olacaktır.

Ayrıca yakın zamanda kendisinin arkasında namaz kılma şerefine nail olduğumda hissettiğim o huzur ve neşe tadı asla hafızamdan silinmeyecektir."

