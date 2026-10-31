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31 Eki 2026 07:21

İranlı yetkili Rızai'den Avrupa’ya: Savaşın bedelini ödeme sırası sizde

İranlı yetkili Rızai'den Avrupa’ya: Savaşın bedelini ödeme sırası sizde

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Avrupa ülkelerini İsrail’in eylemlerini desteklemekle suçlayarak, İran’la savaşın ekonomik sonuçlarından şimdi kendilerinin etkilendiğini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından Avrupa ülkelerine yönelik bir mesaj yayımladı.

Rızai, mesajında, “Daha dün Avrupa, Siyonist rejimin kirli işlerinden gurur duyuyordu. Ancak bugün İran’la savaşın kendisine milyarlarca dolara mal olmasından şikâyet ediyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerine seslenen Rızai, “Savaş suçlarını alkışladığınızda sonuçlarının sizi de etkileyeceğini hiç düşünmediniz mi? Savaşın ve terörün bir bedeli vardır. Şimdi sıra sizde; bedelini ödeme zamanı” dedi.

News ID 1939466

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