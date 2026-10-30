İran'la savaşta ölen ABD askerinin sayısı 23'e yükseldi

Pentagon'un iddiasına göre, İran ile savaşı sırasında 2 ABD askeri daha muharebe dışı nedenlerle öldü.

Böylelikle savaşta ölen ABD askerlerinin sayısı 23'e yükseldi. Bunlardan 11'i çatışmalarda, 12'si muharebe dışı nedenlerle öldü.

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili haberinde, söz konusu iki askerin de havacı olduğu, birinin hastalık, diğerinin de nedeni belirtilmeyen ve soruşturması devam eden koşullar nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.

Pentagon'dan 10 Ekim'de yapılan açıklamada, İran ile savaşta ölen ABD askerlerinin sayısının 21 olduğu belirtilmişti.