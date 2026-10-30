İran Ordusu: Düşmana ait insansız su altı aracını vurduk

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, “Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki operasyon bölgesinde seyreden düşmanın insansız su altı aracı İran Donanması tarafından vurularak imha edildi” ifadesi kullanıldı.

Hürmüz Boğazı’nın doğusunda iki tanker mayına çarparak hasar gördü

Açıklamada, “Öte yandan, uyarılara aldırış etmeksizin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki yasaklı bölgelerde seyreden iki tanker, deniz mayınlarıyla çarpışarak hasar gördü” denildi.

İzinsiz seyrüseferin ve denizcilik ile güvenlik uyarılarına riayet edilmemesinin tüm sorumluluğunun tanker sahiplerine ait olacağını vurgulayan İran Donanması, ülke silahlı kuvvetlerinin denetimindeki bölgelerde gerçekleştirilecek her türlü hareketlilik, sızma girişiminin veya kışkırtıcı eylemin kararlı ve orantılı bir karşılıkla karşılaşacağı uyarısında bulundu.