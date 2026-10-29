Pezeşkiyan’dan Türkiye’ye Cumhuriyet Bayramı tebriği

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına gönderdiği tebrik mesajında, İran ile Türkiye arasındaki güçlü tarihî, kültürel, dinî ve komşuluk bağlarını iki halk için değerli bir sermaye olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan, bu değerli birikimin ortak siyasi irade sayesinde ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın stratejik bir ortak ve değerli bir komşu olarak Türkiye ile iyi ilişkilerin geliştirilmesine her zaman önem verdiğini belirtti.

İran’ın ortak çıkarların korunması ve bölgede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi doğrultusunda Türkiye ile iş birliğini genişletmeye hazır olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, mesajında Erdoğan’a sağlık ve başarı, Türk halkına ise mutluluk ve esenlik diledi.