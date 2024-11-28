Ensarullah Lideri: Gazze'yi desteklemekten vazgeçmeyeceğiz

El-Mesire’nin haberine göre, Ensarullah Hareketi lideri, Lübnan’da ateşkesin sağlanması ve Hizbullah’ın işgalcilere karşı zafer kazanmasını Lübnan halkına tebrik etti.

Abdulmelik Bedreddin el-Husi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lübnan’da ateşkesin ardından Gazze’ye destek sorumluluğunun daha da arttığını belirtti.

Ensarullah lideri, Yemen’in Gazze’ye verdiği destekten vazgeçmeyeceğini ifade etti.

El-Husi'ye göre, Gazze halkının maruz kaldığı büyük sıkıntılar göz önüne alındığında mevcut durum önemli ve hassas olup, mutlaka desteklenmeleri gerekiyor.

Ensarullah lideri ayrıca, ABD’nin siyasi baskılar uygulayarak Irak’taki direniş cephesinin konumunu zayıflatmaya ve sınırlandırmaya çalıştığını hatırlattı.

El-Husi, açıklamasının bir diğer bölümünde, İslam ülkelerinin Gazze’ye destek konusunda ne bir duruş ne de pratik bir adım atmamış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ensarullah Hareketi lideri, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu’ya yönelik hükmünün çok geç kaldığını, bu kararın Gazze savaşının başında El-Ehli Hastanesi katliamı sırasında verilmesi gerektiğini belirtti.

El-Husi, Filistin halkının Gazze’deki direnişinin, işgal ve kıtlık koşullarına rağmen büyük bir ders niteliğinde olduğunu ve Gazze’deki direnişçilerin en zor şartlar altında işgalcilere karşı mücadele ettiğini ifade etti.

El-Husi ayrıca Ensarullah’ın Kızıldeniz’den Siyonist rejime ait gemilerin geçişini engellemede başarılı olduğunu ve işgalcilerin denizcilik rotalarını değiştirmek zorunda kaldığını belirerek, bunun ekonomik açıdan işgalcilere büyük maliyetler yüklediğini vurguladı.