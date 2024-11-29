Astara Sınır Kapısı'nda yeni bir gümrük terminali açılacak

Astara Valisi Muhammed Reza Şahabzade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Astara Sınır Kapısı'nda TIR'ların çıkışında artış yaşandığını belirtti.

''Bu yıl Astara'da TIR'ların çıkışında yüzde 64'lük bir artış yaşandı.'' diyen Şahabzade, Azerbaycan Cumhuriyeti ile olan Astara kapısında yeni bir gümrük terminali açılacağını duyurdu.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde yer alan Astara, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun önemli bir parçasıdır.

Bu koridor, 12 Eylül 2000'de İran, Rusya ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha projeye katıldı.

Kuzey-Güney Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.