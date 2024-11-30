El-Cezire'den İdlib ve Halep iddiaları

El-Cezire muhabiri, terörist unsurların Suriye silahlı kuvvetleriyle yaşanan çatışmaların ardından İdlib’in doğu kırsalındaki köyler ve bölgeler üzerinde hakimiyet kurduğunu ileri sürdü.

Muhabir, ayrıca teröristlerin Suriye’de Halep kentindeki 20 mahalleyi kontrol altına aldığını ancak henüz kentin tamamının kontrol edildiğini resmen ilan etmediklerini belirtti.

El-Cezire muhabiri, terörist unsurların Halep kentine girişinin ardından Suriye güçlerinin geri çekildiğini ve bu durumun kentte nispi bir sakinlik yarattığını da ekledi!

El-Meyadin televizyonunun muhabiri ise, terörist unsurların Suriye’nin kuzeyinde yer alan Halep şehrinin batı mahallelerinin %40’ından fazlasını kontrol altına aldığını bildirdi.