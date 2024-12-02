İran Tarım Bakanı Suudi Arabistan'a gitti

İran Tarım Bakanı Alirıza Nuri, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16. Taraflar Konferansı'na (COP16) katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Kuraklık, arazi bozulumu ve sürdürülebilir tarımsal gıda sistemleri gibi birçok konunun ele alınacağı COP16, bugün Riyad’da başladı.

Bakan Nuri'nin Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Mühendis Abdurrahman el-Fadli başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.

13 Aralık’a kadar sürecek olan Riyad görüşmelerine katılmak için aralarında “100’e yakın” bakanın da bulunduğu binlerce delege kayıt yaptırdı.