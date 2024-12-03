İran Tarım Bakanı Suudi mevkidaşıyla görüştü

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16. Taraflar Konferansı'na (COP16) katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden İran Tarım Bakanı Alirıza Nuri, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Mühendis Abdurrahman el-Fadli ile bir araya geldi.

Görüşmede Nuri, Batı Asya ve Fars Körfezi bölgesindeki ülkeler arasında işbirliği ve koordinasyonla, çölleşme ile mücadelede etkili adımlar atılmasını umduğunu belirtti.

Bakan Nuri ayrıca Riyad’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 16. Taraflar Konferansı'nın (COP16) başarılı bir şekilde düzenlenmesi için teşekkür etti.

Kuraklık, arazi bozulumu ve sürdürülebilir tarımsal gıda sistemleri gibi birçok konunun ele alınacağı COP16, dün Riyad’da başladı.

13 Aralık’a kadar sürecek olan Riyad görüşmelerine katılmak için aralarında “100’e yakın” bakanın da bulunduğu binlerce delege kayıt yaptırdı.